شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة النادي الأهلي تعد العدة للموسم الجديد من خلال الترتيب للمعسكر الذى سيُقيمه بالفريق بأوروبا، استعداداً للموسم الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل محلياً وأفريقيا.

ونرصد فى التقرير التالي تجهيزات الأهلي للموسم الجديد من حيث المعسكر الخارجي.

س: ما هي خطة الأهلي للموسم الجديد على صعيد التدريبات؟

ج: الأهلي حصل على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي، حيث خاض الفريق آخر مباراة بالدوري الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

س: متى سيعود الأهلي للتدريبات؟

ج: يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة، بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق، وحاجتهم للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل استكمال البرنامج التأهيلي.

ومن المقرر أن يعود المُصابون بالأهلي للتدريبات فى غضون أسبوع من الآن، ثم يعود باقي الفريق بعدها بأسبوع أو خمسة أيام.

ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين، خاصة أن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

س: وماذا عن قائمة المصابين في الأهلي؟

ج: تضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".

س: ماذا عن فكرة المعسكر الخارجي للأهلي؟

ج: الفكرة قابلة للتنفيذ، ويتم التخطيط لها حالياً، واستقرت الآراء فى القلعة الحمراء على إقامة المعسكر الخارجي فى هولندا، بعدما كانت هناك مفاضلة بينها وبين دول أوروبية أخرى فى مقدمتها إسبانيا والنمسا.

س: وما هو الموعد المقترح لمعسكر الأهلي الخارجي؟

ج:المعسكر سيبدأ منتصف سبتمبر الجارى أو بعده بأيام قليلة.