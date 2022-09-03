شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية مرتقبة بين المصرى وإنبى تحدد وجهة إيبوكا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسؤولو إنبي والمصري في مفاوضات متقدمة بشأن النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولي، وحيث يسعى المصري إلى الحصول على خدمات الهداف النيجيري لتدعيم هجومه في الموسم الجديد، وكشف مصدر بالنادي المصري في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك اتجاه لإبرام صفقة تبادلية بين إنبي والمصري خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، إنه من الوارد إجراء صفقة تبادلية مع إنبي نظير الحصول على خدمات إيبوكا بالإضافة إلى المبلغ المالي الذي سيدفعه المصري مقابل الحصول على خدمات النيجيري.

دخل النادي المصري في منافسة قوية على ضم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق إنبي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم خط هجوم النادي البورسعيدي، وكانت عدة أندية أخرى اهتمت بضم إيبوكا وفي مقدمتهم فريق فيوتشر.

وتألق جون إيبوكا مع إنبي في الدوري الماضي، وشارك النيجيري في 33 مباراة في الدوري والكأس، سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.