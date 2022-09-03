شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمنع تواجد المدربين بالمباريات الرسمية دون إصدار كارنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، تعميماً على كافة الأندية يفيد بعدم السماح بتواجد المدربين بالموسم الجديد فى المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022/2023.

كما ألزم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الحكام بضرورة التأكد من كارنيه المدربين قبل بدء المباريات.

فيما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شروط قيد المدربين والأجهزة المعاونة فى نشرة تم إرسالها إلى جميع الأندية لإخطارهم.

وتضمنت الشروط: خطاب من النادى بطلب القيد و قرار مجلس الإدارة بالتعيين مختوما وأصل كارنيه نقابة المهن الرياضية، مع توريد الرسوم المقررة على العقد و سداد الإشتراك السنوى .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه حال استضافة الأندية فرق خارجية، دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجى دون إذن.

كما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، عقوبة على ممثلى الأندية تقدر بمبلغ من 2000 إلى 5 آلاف جنيه حال التخلف عن الاجتماعات التنظيمية أو الفنية دون عذر مقبول.

فيما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه حال تواصل الأندية أو اللاعبين بشكل مباشر مع الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى دون الرجوع إلى الاتحاد أو الحصول على إذن.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلاً من 15 أغسطس الجارى.