بالأرقام.. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في تعادل فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة ليفربول وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ولم يظهر النجم المصري محمد صلاح طوال أحداث مباراة إيفرتون، سوى بعد الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وأهدر صلاح هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء، بعدما سدد تسديدة رائعة تصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ثم ترتطم الكرة بالقائم الأيسر لحارس إيفرتون.

ويرصد "الخليج 365" لكم في السطور المقبلة أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون:

لعب: 90 دقيقة.

لمس الكرة: 43 مرة.

أهداف: 0.

صنع: 0.

تسديدات على المرمى: 1.

تسديدات خارج المرمى: 1.

تسديدات تم التصدي لها: 1.

مراوغات: 2 (1 صحيحة).

كرات اصطدمت بالقائم: 1.

دقة التمريرات: 17 من 26 (65% نسبة التمريرات الصحيحة).

عرضيات: 2 (1 صحيحة)

تمريرات طويلة: 2.

التحامات أرضية: 9 (3 صحيحة).

التحامات هوائية: 0.

أخطاء: 1.