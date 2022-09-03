بالفيديو.. صلاح يهدر هدفاً في الوقت القاتل في ملخص لمساته أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في تعادل فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة ليفربول وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وأهدر صلاح هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء، بعدما سدد تسديدة رائعة تصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ثم ترتطم الكرة بالقائم الأيسر لحارس إيفرتون.