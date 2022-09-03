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بالفيديو.. صلاح يهدر هدفاً في الوقت القاتل في ملخص لمساته أمام إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ، في تعادل فريقه أمام إيفرتون في الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة ليفربول وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد إيفرتون 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وأهدر صلاح هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء، بعدما سدد تسديدة رائعة تصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ثم ترتطم الكرة بالقائم الأيسر لحارس إيفرتون.

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