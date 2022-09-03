مصدر لمصراوي: فيتوريا يرفض تواجد مدرب مساعد مصري في المعسكر الأول للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، رفض تواجد مدرب مساعد مصري معه في المعسكر الأول له، ووضع شروطاً جديدة للمدرب المساعد.

ويخوض منتخب مصر معسكراً تحت قيادة روي فيتوريا والذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "فيتوريا رفض تواجد مدرب مصري مساعد معه في معسكره الأول".

وأضاف: "فيتوريا وضع شروطاً جديدة للمدرب المساعد وهي أن يكون لاعب دولي وصغير السن".

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن مجلس اتحاد الكرة متمسك بمحمد يوسف لمنصب المدرب المساعد.

جدير بالذكر أن فيتوريا أعلن خوض منتخب مصر وديتين في معسكر سبتمبر، الأولى أمام النيجر يوم 23، والثانية ضد ليبيريا يوم 27.