مرتضى: تلقيت تهديدات بالقتل والسجن.. وأطالب بنقل مباراة افتتاح استاد لوسيل خارج قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنقل مباراة ستاد لوسيل القطري إلى خارجها وذلك بعد تلقيه تهديدات بالقتل والسجن على حد قوله.

ويواجه الزمالك شقيقه الهلال السعودي في التاسع من سبتمبر الجاري بدولة قطر، في مباراة كأس " لوسيل" أكبر ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عبر قناة الزمالك " تلقيت اليوم رسائل تهديدات بالقتل والسجن في حالة سفري لقطر لحضور مباراة سوبر لوسيل".

وكشف " بعض الرسائل قالوا فيها أيضا أننى سأتعرض للسجن ولو نجلي أمير ذهب لقطر سيضعوا له سم في الطعام وسيتعرض أحمد نجلي الأخر لحادث سيارة ".

ووجه مرتضى طلباً وقال "أطالب بنقل المباراة من ستاد لوسيل إلى السعوية أو الإمارات أو الكويت أو البحرين لأن هذه أجواء إرهابية ليس لها علاقة بكرة القدم " .

وأنهى "أبلغت بهذه الرسائل جميع الجهات المسئولة وعلى حكومة قطر معرفة من قام بإرسال هذه الرسالة ومحاسبته".