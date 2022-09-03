بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود للتعثر بتعادل أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام نظيره إيفرتون، ظهر اليوم السبت، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح أساسيًا طيلة اللقاء ولكنه لم يستطع استغلال الفرص التي أُتيحت له فيما تصدى القائم لتسديدة له بالدقيقة 90+4.

ورفع فريق ليفربول بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد السادس المتبقي له مباراة الجولة السادسة ونقطة عن برايتون صاحب المركز الرابع، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 4 في المركز 14.

وإليكم ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل لاعب ليفربول أرنولد كرة عرضية في الدقيقة 3 ولكن أبعدها دفاع إيفرتون.

وعاد لاعب ليفربول إليوت بعرضية جديدة في الدقيقة 5 داخل منطقة جزاء إيفرتون ولكنها لم تجد من يُقابلها سوى مدافعي إيفرتون.

وأرسل زميله لويس دياز في الدقيقة التالية عرضية جديدة داخل منطقة جزاء إيفرتون وأبعدها الدفاع أيضًا.

وردّ إيفرتون بهجمة مرتدى ولكن انتهت بعرضية وصلت سهلة ليد حارس مرمى ليفربول إليسون بالدقيقة 6.

وسيطر إيفرتون على الكرة في الدقائق التالية فأرسل لاعبه موباي كرة عرضية في الدقيقة 9 داخل منطقة جزاء ليفربول ولكنها لم تجد من يُتابعها.

وتوقف اللعب في الدقيقة التالية بعد سقوط لاعب ليفربول فابينيو بالدقيقة 10 لتلقي العلاج.

وأرسل لاعب ليفربول أرنولد كرة عرضية في الدقيقة 19 حولها زميله نونيز برأسه بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب إيفرتون جوردون كرة في الدقيقة 23 من أمام منطقة جزاء ليفربول ولكن وصلت سهلة في يد حارس المرمى إليسون.

وأرسل لاعب ليفربول تسيميكاس كرة عرضية في الدقيقة 27 ولكن أمسك بها حارس مرمى إيفرتون.

وجاءت أخطر هجمات إيفرتون بالدقيقة 34 بعدما أرسل لاعبه كرة عرضية أبعدها دفاع ليفربول ولكن وصلت إلى لاعب إيفرتون موباي الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها فان دايك لتصل للاعب إيفرتون ديفيز الذي سدد كرة قوية تصدى لها القائم الأيسر.

وأرسل محمد صلاح في الدقيقة 40 كرة عرضية من يمين الملعب حولها نونيز برأسه أعلى مرمى إيفرتون.

وكاد يتقدم ليفربول بالدقيقة 43 عن طريق لاعبه نونيز ولكن تسديدته ارتطمت بيد حارس مرمى إيفرتون ثم تصدت لها العارضة لتصل لزميله دياز الذي سدد كرة من داخل منطقة جزاء إيفرتون ولكن تصدى لها القائم.

وأرسل لاعب ليفربول تسيميكاس كرة عرضية في الدقيقة 49 لزميله إليوت الذي سددها ولكن تصدى لها حارس إيفرتون لتعود لتسيميكاس مرة أخرى الذي سددها أعلى المرمى.

وسدد لاعب إيفرتون إيوبي كرة من خارج منطقة جزاء ليفربول بالدقيقة 55 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وأجرى المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، تبديلاً في الدقيقة 59 بالدفع باللاعب أندرو ربيرتسون بدلاً من تسميكاس وباللاعب جيمس ميلنر بدلاً من ترينت أرنولد.

وردّ المدير الفني لإيفرتون بالدقيقة 62 بالدفع باللاعب إدريسا جاي بدلاً من توم ديفيس.

وسدد لاعب ليفربول فيرمينيو بالدقيقة 64 وتصدى لها حارس مرمى إيفرتون وخرجت لركنية.

وكاد يُسجل لاعب إيفرتون موباي هدفًا لفريقه بعدما انفرد بالكرة أمام مرمى ليفربول بالدقيقة 66 ولكن تصدى لها إليسون.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 71 هدفًا سجله إيفرتون عن طريق لاعبه كودي بداعِ وقوعه في مصيدة التسلل.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 75 بطاقة صفراء للاعب ليفربول فيرجيل فان دايك بعد كرة مشتركة مع لاعب إيفرتون.

ودفع المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب في الدقيقة 79 باللاعب ديجو جوتا بدلاً من نونيز وباللاعب جول ماتيب بدلاً من إليوت.

وتوقف اللعب في الدقيقة 81 بعدما تعرض لاعب إيفرتون أمادو أونانا للإصابة قبل أن يُستأنف اللعب.