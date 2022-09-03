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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ديربي الغضب بين الكبيرين ميلان وإنتر ميلان، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وانطلق الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023 في 13 أغسطس/آب الماضي، لكنه سيتوقف منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أواخر ديسمبر/كانون الأول.

عشاق كرة القدم الأوروبية يترقبون مباراة ديربي الغضب بين الكبيرين ميلان وإنتر ميلان



وسيكون التوقف لهذه الفترة الطويلة بسبب إقامة مباريات كأس العالم 2022 في قطر خلال هذه المدة.



أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، وبشكل رسمي، الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي للمواسم الثلاثة القادمة.

وكانت وكالات أنباء عالمية نشرت منذ فترة توصل أبوظبي للإعلام لاتفاق حول حقوق بث الدوري الإيطالي.

لكن المختلف هذه المرة، هو البيان الرسمي الصادر عن أبوظبي للإعلام، والذي أشار إلى أن الكالتشيو سيكون متاحا عبر منصة "ستارز بلاي STARZPLAY" الرقمية، وليس عبر قنوات أبوظبي الرياضية الفضائية العادية.

وخصصت المجموعة الإماراتية تطبيق STARZPLAY لهذا الغرض، فما هو هذا التطبيق؟ وكيف نتابع الدوري الإيطالي من خلاله؟

تطبيق STARZPLAY هو خدمة فيديو حسب الطلب، توجد عليها العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، كذلك أفلام الأنميشن.

تتواجد مجموعة من القنوات أيضا تُبث مباشرةً على التطبيق، وقد انضمت إليها الآن قناة "أبوظبي الرياضية اكسترا" المُخصصة لنقل فعاليات البطولة.

يمكنك الاشتراك في STARZPLAY لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي على الهواء مباشرة.

ويمكن الاشتراك في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مقابل اشتراك شهري.

يمكنك الضغط على “سمارت هب” على جهاز التحكم عن بعد، الخاص بالتلفاز.

بعد ذلك يتم البحث عن تطبيق كلمة ستارز بلاي STARZPLAY لإضافته إلى تطبيق الهاتف التلفاز الخاص بك.

تتجه الأنظار إلى الدوري الإيطالي مساء يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول، لمتابعة الديربي المرتقب بين ميلان وإنتر ميلان، في قمة الجولة 5.

موعد مباراة ميلان وإنتر هو السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.



وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان يطارد رقما مميزا في تاريخ ناديه.



وقد يصبح مارتينيز ثالث لاعب في إنتر ميلان يسهم في هدف واحد على الأقل خلال أول 5 جولات مع فريقه في الدوري الإيطالي، بشرط التسجيل أو الصناعة أمام "روسونيري".

وأوضح المصدر أن مارتينيز سيقود خط الهجوم في التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان أمام الجار اللدود.

وقال المصدر نقلا عن تقرير من "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، إن مارتينيز سجل 3 أهداف وصنع واحدا خلال أول 4 جولات من "سيري آ".

وأشار إلى أن لاعبين فقط حققا الإنجاز المرتقب لمارتينيز مع إنتر، هما نيكولو باريلا في الموسم الماضي، والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان حاليا، خلال نسخة 2007-2008.

يذكر أن مارتينيز سجل 77 هدفا في 185 مباراة مع إنتر منذ انتقاله إلى الفريق في 2018، وكان هدفا قويا لنادي برشلونة الإسباني، قبل أن يقرر الاستمرار مع فريقه.

يعتبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، الهداف الأبرز في ديربي ميلانو بين فريقه وإنتر من الجيل الحالي.

وسجل إبراهيموفيتش 10 أهداف خلال مشواره في ديربي ميلانو، الذي بدأه في العقد الأول من الألفية الحالية لاعبا في إنتر ميلان، ولكن أفضل فترات تألقه جاءت بقميص "روسونيري".

إبراهيموفيتش هو خامس أفضل هداف في تاريخ ديربي ميلانو، بالتساوي مع إنريكو كاندياني بـ10 أهداف لكل منهما.

ويبتعد السويدي بفارق 4 أهداف فقط عن الأوكراني أندريه شيفشنكو، أسطورة ميلان، في قائمة أفضل هدافي الديربي عبر التاريخ.

وسجل إبراهيموفيتش أول أهدافه في الديربي لإنتر في فوز الفريق 4-3 على ميلان في 28 أكتوبر/ تشرين أول 2006.

وانطلق إبرا من على الجانب الأيمن وانطلق وسدد كرة غالطت الحارس البرازيلي ديدا وتجاوزت خط المرمى.

وفي المباراة التالية بين الفريقين بالدوري الإيطالي في 11 مارس/ آذار 2007، فاز إنتر 2-1 وكان إبرا صاحب هدف الحسم في الدقيقة 74.

وسدد إبراهيموفيتش تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى للحارس البرازيلي ديدا.

هدف إبرا الأول في ديربي ميلانو بقميص الروسونيري كان في الفوز 1-0 بركلة جزاء على إنتر يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

أما الهدف الثاني جاء في السوبر الإيطالي لعام 2011 يوم 6 أغسطس/ آب 2011، في لقاء فاز به ميلان 2-1، وجاء برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقي عرضية متقنة من كلارنس سيدورف.

رغم تسجيل إبرا ثنائية في الديربي لأول مرة يوم 6 مايو/ آيار 2012، لكنها كانت الأولى أيضا التي يسجل فيها النجم المخضرم ويخسر فريقه، حين أحرز هدفين في خسارة ميلان من إنتر 2-4.

الهدف الأول كان بركلة جزاء بينما الثاني جاء بانطلاق راوغ بها السويدي مدافع إنتر وانطلق ليضع الكرة في مرمى الحارس خوليو سيزار.