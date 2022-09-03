شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التجهيز لأول رحلة فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش جهاز الكرة بالنادى االأهلي، مع الجهاز الإداري للفريق الكروى، ترتيبات أول رحلة للمارد الأحمر بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، ويبحث الجهاز الإدارى عدة أمور خاصة بالرحلة المرتقبة، سواء على صعيد إجراءات السفر أو الاستعداد للفريق الذى سيلعب معه الفريق في دوري الأبطال .

وطلب جهاز الكرة بالنادى االأهلي من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي اتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

وينوي الجهاز الإدارى تجهيز ملف شامل عن الفريق الفائز من مواجهة الدور التمهيدي، تمهيداً لتقديم هذا الملف للمدرب الجديد للأهلي الذي سيتولى المسئولية في غضون الأيام المقبلة خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 إلى 16 من نفس الشهر.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.