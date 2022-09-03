شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدخل دائرة المرشحين لخلافة حسام حسن فى تدريب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، دائرة المرشحين لتولى تدريب المصري فى الموسم الجديد، خاصة بعد الإنجازت التى حققها السويسرى مع الفارس الأبيض فى فترة سابقة وتتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعكف إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، على مراجعة السير الذاتية للمدربين الأجانب في الساعات الأخيرة، وذلك لاختيار المدرب الجديد للفريق البورسعيدي، خلفاً لحسام حسن، والذي رحل عن الفريق مؤخراً بعد نهاية الدوري العام، والهزيمة في اللقاء الأخير أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى.

كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.