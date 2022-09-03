شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تتأهل لربع نهائى الدورى العالمى للكاراتيه فى أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى التأهل لربع نهائي منافسات الدورى العالمى البريميرليج التى تقام بأذربيجان وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر الجارى.

وتأهلت فريال اشرف بعد الفوز على لاعبتى إيران وتركيا على الترتيب، كما تأهل طه طارق لمنافسات نفس الدور بعد التغلب على لاعبا البرازيل وفرنسا.

وفيما يخص يوسف بدوى فتأهل لربع النهائي بالفوز على لاعبى السعودية وإيطاليا.

وتتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.