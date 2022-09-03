شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: الجوهرى كان مدربا متكاملا و"بيخلينا ناكل النجيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى، أن محمود الجوهرى جنرال الكرة المصرية الراحل كان مدرب سابقا عصره.

وقال عبد الحميد فى تصريح لـ الخليج 365، فى ذكرى رحيل الجنرال، إنه كان من أفضل المدربين الأكثر تحفيزا للفريق، "كنا بنزل ناكل النجيلة"، مشيرا إلى أن الجوهرى كان مدربا متكاملا لا يشغل تفكيره إلا بكرة القدم فقط.

وتحل اليوم السبت 3-9-2022 الذكرى العاشرة لرحيل جنرال الكرة المصرية محمود الجوهرى، الذى غادر عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2012، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما أصبح رمزا من رموز الرياضة والكرة المصرية، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان.

بدأ الجوهرى مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت "18" سنة موسم "1954-1955"، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وخلال "11" موسما قضاها لاعبا، حقق "12" بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر "3" مرات "1956،1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة "1958"، وكأس الجمهورية المتحدة "1961