شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعد لبول الأوغندى بالقوة الضاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق فيوتشر قوته الضاربة قبل مواجهة بول الأوغندي فى الكونفدرالية، بعدما عاد الفريق أمس إلى التدريبات، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، وكان علي ماهر قد منح الأساسيين راحة أطول وأعفاهم من المشاركة فى الجولة الأخيرة بالدوري أمام مصر المقاصة.

والتحق عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، وأحمد رفعت بتدريبات الفريق بالأمس بعد انتهاء الراحة التى حصلو عليها، استعداداً لمواجهة بول الأوغندي فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجاري.

من جهته، كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.