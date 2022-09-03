شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد خالد لاعب الطائرة: كان حلمى أكون ممثل ونجمى المفضل ماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد خالد لاعب الكرة الطائرة فى نادى الزهور.

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لأ مش بدخل المطبخ قوى.

زي ما بقولك ماليش فى المطبخ بس ممكن أعمل جبنة بطماطم.

ماجد الكدوانى.

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ممثل.

أحمد عز.

الكاجوال.