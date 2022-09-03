شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد خالد لاعب الطائرة: كان حلمى أكون ممثل ونجمى المفضل ماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد خالد لاعب الكرة الطائرة فى نادى الزهور.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ؟
لأ مش بدخل المطبخ قوى.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
زي ما بقولك ماليش فى المطبخ بس ممكن أعمل جبنة بطماطم.
من نجمك المفضل؟
ماجد الكدوانى.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟
ممثل.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أحمد عز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟
الكاجوال.