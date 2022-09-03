شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس الاستعانة بمدرب وطنى لخلافة حمزة الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى، الاستعانة بمدرب وطنى لخلافة حمزة الجمل المدير الفني للفريق نظراً للمغالاة المادية للمدربين الأجانب فى رواتبهم، وكان يحيى الكومى قد أعلن رغبته فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى لقيادة الدراويش في الموسم الجديد، قبل أن يصطدم بالأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى.

وأعلن النادى الإسماعيلى إجمالى حجم التبرعات التى وصلت النادى والتى بلغت نصف مليون و51 ألفا و600 جنيه، بعدما فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى باب التبرعات أمام الجماهير والشخصيات العامة لتدبير 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لتسديد الغرامة فى أقرب وقت وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق ضد طلائع الجيش التى أقيمت فى ختام جولات الدوري العام، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف على ملعبه بالإسماعيلية.

وحرص الإسماعيلي على تقديم وجوه جديدة خلال هذه المباراة من فريق الأمل بالنادي، حيث اعتمد على كلا من عبد الله محمد وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد زيدان وخالد صابر.