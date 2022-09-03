شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية، في صدام مرتقب بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا"، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ما هو موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 3 جولات، حقق خلالها فوزين وتعادل وحيد.



في المقابل، يأتي إشبيلية في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني هو مساء يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني هي beIN Sports 1 HD Premium وbeIN Sports Connect.

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، سعادته باالصفقات التي أبرمها ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها مؤخرا.

وقال مدرب برشلونة، في تصريحات للصحفيين عشية مباراة إشبيلية بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إنه يشعر بأنه أصبح "متحررا" بعد الميركاتو الصيفي، مؤكدا تفاؤله بأن هذا الموسم يمكن أن يكون موسما رائعًا لفريقه، لأنه يمتلك رغبة كبيرة في الفوز على الرغم من أن كرة القدم هي التي تحدد كل شيء.



وأكد تشافي أنه لا يشعر بمزيد من الضغط بسبب الفريق الحالي لبرشلونة، موضحا أنه يعرف "مكانه" لأنه "تنافسي للغاية"، مضيفا: "أشعر بالتحرر، سواء بسبب الراحلين أو اللاعبين الجدد.. لقد بذلنا جهدًا رائعًا، ونحن سعداء وراضون بمكاننا، لأن لدينا فريقا قادرا على المنافسة على كل شيء، وعلينا أن نظهر ذلك بالملعب".

وتطرق للحديث عن صفقات برشلونة، وآخرها هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، موضحا أنه كان يبحث عن "ظهيرين صريحين"، مضيفا: "أكثر ما كنا نحتاجه ظهير أيمن صريح خالص وبيليرين كذلك، وسيساعدنا ماركوس أيضًا، لأنه لاعب مؤهل وفاز بالعديد من الأشياء، ومتعدد المهارات، وأنا سعيد لأننا كنا بحاجة لهذه التعزيزات".

وتحدث تشافي عن دور جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، اللذين لا يلعبان دور البطولة منذ بداية الموسم الحالي، نافيا أن يكون ألبا قد طلب المغادرة، موضحا: "أريد ألبا هنا كقائد، فهو سيساعدنا سواء كان يلعب أم لا، ولم أعتقد في أي وقت أنه سيغادر، وليس لديّ شكاوى بشأنه، ولا يوجد لاعب يسبب لي الإزعاج".

وبالنسبة إلى جيرارد بيكيه والمضايقات التي يتعرض لها من قبل بعض وسائل الإعلام، قال تشافي إنه يراه "هادئًا" ويتدرب جيدا، مشددا على أن "كل من هو في حالة مثالية سيلعب، لأننا نتحدث عن الجدارة والأداء وليس العمر.. وهذا ينطبق على الجميع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مستاء بسبب فشل ضم برناردو سيلفا من مانشسستر سيتي، أوضح تشافي أنه لم يصنع فريقًا من أجل شخصه ولكن من أجل برشلونة، مضيفا: "الكل كان ينتظر.. الآن نحن بالشكل الحالي لا يمكننا التحدث عما إذا كان نفتقد إلى لاعبا أو آخر.. لقد انتهى الميركاتو أخيرا ونشعر بالتحرر".

وتوجه تشافي بالشكر إلى اللاعبين الذين غادروا النادي لاحترامهم واحترافهم، لكنه علق على بيير إيمريك أوباميانج، الذي انتقل إلى تشيلسي، بالقول: "إنني حزين لرحيل أوبا لأنه ساعدنا كثيرا.. كشخص هو كنز ولاعب رائع وقد أعطانا الكثير، وقد كانت فرصة جيدة له وللنادي".

لا يمكن إنكار حقيقة تحول برشلونة الإسباني إلى مصدر أزمات لعديد من نجومه على مدار السنوات القليلة الماضية، رغم شعبية العملاق الكتالوني.



وتسببت محاولات إدارة برشلونة الحالية بقيادة خوان لابورتا، لانتشال النادي من أزمته المالية، وقبلها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، التي اتُهمت بالتسبب في المشاكل الحالية، في أزمات للاعبي الفريق أنفسهم الذي تمت التضحية بهم أحيانًا أو اتهامهم بأمور لا يبدو أنها كانت صحيحة في أحيان أخرى.

الغريب أن أهم نجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي، أفضل هداف في تاريخ النادي واللاعب الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي كان ضمن الضحايا لتلك المشاكل.

بل الأغرب من هذا أن مشاكل إدارة برشلونة مع نجومها لم تستهدف إلا نجوم الصف الأول من أمثال ميسي ولويس سواريز في عهد بارتوميو، وصولًا لفرينكي دي يونج وداني ألفيس في عصر لابورتا.

ساءت العلاقة بين برشلونة وليونيل ميسي في أعقاب رحيل الأخير عن النادي في أغسطس/آب من العام الماضي، بعدما خرج لابورتا ليؤكد أن الأسطورة الأرجنتيني رفض اللعب بشكل مجاني للعملاق الكتالوني وهو ما تسبب في غضب اللاعب.

وخلال كلمة ألقاها ليو في مؤتمر صحفي عقده بعد أيام من قرار رحيله عن النادي، علق على الأنباء التي أشارت إلى أنه رفض تخفيض أكثر من 50% من راتبه من أجل البقاء مع النادي الكتالوني، مؤكدا أن تلك الأنباء كاذبة.

بعدها عاد ميسي أكثر من مرة لمدينة برشلونة ليتجاهل الانتقال لمقر النادي، وعندما تحدث رئيس النادي عن رغبته في عودة ليو، رد معسكر البرغوث بأن كل تلك الأنباء كاذبة ولا يوجد حديث فعلي في هذا الأمر.

قبل الإدارة الحالية كان ميسي كذلك دائم توجيه النقد لإدارة بارتوميو، التي أدخلت النادي في نفق مظلم من المشاكل الفنية والمالية، لا يزال البارسا يعاني منها حتى الآن.

انتقد ميسي ما وصفه بالفوضى الإدارية في كامب نو، ودلل على ذلك بكثرة تغيير المدربين، وعند رحيل زميله وصديقه الشخصي لويس سواريز عن الفريق، أكد أنه لم يعد يندهش مما تفعله إدارة النادي بعدما فرطت في ثالث أفضل هدافي برشلونة عبر التاريخ بإجباره على الرحيل.