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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر المدرب الألماني ماركو روزه اليوم السبت، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي المصري الراغب في التعاقد معه خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

لماذا تصدر المدرب الألماني "ماركو روزه" محرك البحث الشهير جوجل؟

حيث يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع مدرب جديد خلفا لريكاريدو سواريش الذي تولى المهمة في فترة صعبة شهدت العديد من الغيابات والإصابات وهبوط مستوى لاعبي الفريق، ما دفع مجلس الإدارة، إلى اتخاذ قرار بخوض بقية منافسات الدوري الذي انتهى منذ أيام بالناشئين، وهو ما انعكس على النتائج.

وعاد الألماني ماركو روزه للواجهة من جديد، حيث طرح اسمه سابقا، بعد رحيل بيتسو موسيماني وقبل التعاقد مع سواريش، وتزامنًا مع استبعاد العديد من الأسماء من حسابات الأهلي لأسباب مختلفة وعلى رأسهم جروس ووحيد خليلوزيتش وكيروش مدرب الفراعنة السابق.

ويواصل الأهلي بقيادة محمود الخطيب بحثه عن مدير فني جديد، يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، ويكون له اسم كبير في عالم التدريب من أجل تقديم أداء مقنع يؤهله لحصد البطولات التي يشارك بها، ليأتي ماركو روزه في الواجهة بقوة تلك الآونة رغم راتبه الضخم.

وسافر حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي إلى ألمانيا، ما زاد التكهنات حول قرب مجيئ المدرب الألماني ماركو روزه إلى القاهرة لقيادة العملاق القاهري، إلى جانب العديد من الأسماء الكبيرة.

وخرج وحيد خليلوزيتش من حسابات الأهلي إلى جانب جروس مدرب الزمالك السابق، بسبب رفض الخطيب فتح مفاوضات معه، إضافة إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، الذي رفض الحضور إلى القاهرة مجددًا بسبب مشاكله مع الفراعنة.

ويعتبر ماركو روزه المدير الفني السابق لفريق بروسيا دورتموند الألماني هو خيار الأهلي الأول حاليًا، رغم وجود خلاف مالي كبير بينه وبين إدارة الأهلي، التي أعلنت منذ وقت قصير أنها لن تبخل على المدرب الجديد.

معلومات عن الألماني ماركو روزه

بدأ ماركو روزه حياته كلاعب لكرة القدم وتحديدًا في مركز المدافع، ولعب في عدة أندية منها لايبزيج وهانوفر وماينتس، ثم لعب مع الألماني يورجن كلوب في عام 2010 ليتأهل بفريقه إلى الدوري الألماني.

بدأ ماركو روزه مسيرته التدريبية بتدريب فريق مدينته لوكوموتيف لايبزيج واستمر معه لمدة موسم واحد فقط 2012-2013، قبل أن يرحل إلى فريق ريدبول سالزبورج للإشراف على فريق تحت 16 عامًا، كما أشرف على تدريب فريق ريدبول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وفاز معه بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا للصغار بموسمه الأول موسم 2016- 2017.

تألق ماركو روزه مع صغار سالزبورج، لتقرر الإدارة منحه الثقة لتدريب الفريق الأول بالموسم التالي الذي شهد تفوق الفريق على دورتموند ولاتسيو ووصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي قبل أن يتأهل لربع نهائي ذات البطولة بالموسم التالي، ومع إغراءات الذهاب للدوري الألماني دفع المدرب لتغيير الوجهة نحو بوروسيا مونشنجلادباخ مع بداية الموسم قبل الماضي.

وتأهل ماركو روزه بفريق مونشنجلادباخ إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حيث واجه مانشستر سيتي الإنجليزي، وخرج أمامه، وقدم نتائجا مميزة مع الفريق في الدوري الألماني، ليستقر دورتموند على التعاقد معه، ويقرر تغيير وجهته بتدريب بوروسيا دورتموند، إلا أنه لم يحقق أية نجاحات.

أنهى ماركو روزه صاحب الـ44 عامًا موسمه في الدوري الألماني في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف البطل بايرن ميونخ، وودع كأس ألمانيا من دور الـ16، كما خرج من دور المجموعات في دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثالث، وفشل في اجتياز ملحق دور الـ16 بالدوري الأوروبي، ليقرر النادي إقالته في مايو الماضي.

واحتل اسم ماركو روزه صدارة اهتمام متابعي الكرة المصري وتحديدا المهتمين بأخبار النادي الأهلي، إذ يأتي اسمه بقوة على مائدة التوقعات، ولا سيما بعد استبعاد العديد من الأسماء المهمة.