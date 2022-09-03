مسئول سابق بالكاف: الأهلي قد يشارك في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد عبدالمنعم شطة، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء الجمعة، إن الاتحاد الدولي رصد 300 مليون يورو لإغراء الأندية الأوربية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لافتاً إلى أن فريقيّ نهضة بركان والوداد المغربيين بجانب الأهلي قد يشاركون في النسخة الجديدة للبطولة.

وأضاف شطة أن نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بطولة كأس العالم للأندية ظالم، موضحاً أن الفريق الأوروبي يلعب النهائي مباشرة بينما الفرق الأخرى تخوض ما بين مبارتين أو ثلاثة.

وتابع رئيس لجنة المسابقات السابق بالكاف، أن الفيفا يجامل الأندية الأوروبية على حساب الأندية الأخرى، لافتاً إلى أنه وبعد اعتراض الأندية تم اقتراح زيادة عدد المشاركين في البطولة إلى 24 فريق توزيعها، كالتالي: 8 مقاعد لـ قارة أوروبا و6 مقاعد لقارة أمريكا الجنوبية و3 مقاعد لقارة أفريقيا و3 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى و3 مقاعد لآسيا وأوقيانوسيا.