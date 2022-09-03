شكرا لقرائتكم خبر عن والدة النائبة هادية حسنى بطلة الريشة الطائرة: كانت بتذاكر على كاسيت "العربية"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد هادية حسنى من أبرز نجمات لعبة الريشة الطائرة لما حققته من إنجازات دولية وأفريقية خلال مسيرتها، فضلا عن أنها عضو مجلس نواب وصيدلانية وعضو مجلس إدارة نادى الزهور سابقا.

وحرص ”الخليج 365” على إجراء لقاء معها فى منزلها بصحبة والدتها مها نصير، التى كشفت العديد من كواليس رحلة نجاح هادية وتفوقها على صعيد الرياضة و الدراسة .

وقالت والدة هادية حسنى، خلال الحوار، إنها كانت تركز كثيرا فى دراسة هادية، حيث كانت تقوم بتسجيل الدروس على شرائط كاسيت لسماعها فى العربية قبل التدريبات والبطولات .

وأشارت والدة هادية إلى أن ابنتها تفضل كثيرا تناول العسل بالطحينة، مشيرة إلى أنها تتعلم حاليا الطبخ بعدما اتخذت خطوة الزواج.



هادية حسنى ووالدتها

ووجهت والدة هادية نصيحة لابنتها بأن تحاول تحقيق التوازن بين بيتها وزوجها وأولادها مستقبلا مع العمل، حتى لا يؤثر على حياتها، مشيرا إلى أن البطلة كانت متفوقة جدا فى دراستها وكانوا يطلقون عليها فى المدرسة "هادية الشقية".