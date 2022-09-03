شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينافس فيوتشر على ضم جون إيبوكا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النادي المصري فى منافسة قوية على ضم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق إنبي، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، لتدعيم خط هجوم الفريق البورسعيدى، وكانت عدة أندية أخرى اهتمت بضم إيبوكا وفى مقدمتها فيوتشر.

وتألق جون إيبوكا مع إنبي في الدوري الماضي، وشارك النيجيري فى 33 مباراة في الدوري والكأس، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 5 أخرى لزملائه بالفريق.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى.

كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.