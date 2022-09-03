شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يعود للتدريبات الجماعية فى الأهلى بعد 30 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عمار حمدي، لاعب الأهلي، للتدريبات الجماعية خلال شهر من الآن بنسبة كبيرة، وسيكون اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي الذى يخوضه حالياً للتعافى من جراحة الرباط الصليبي.

ويخوض عمار حمدي حالياً آخر مرحلة من مراحل العلاج من إصابة الصليبي التى تعرض لها خلال فبراير الماضي، وأجرى على إثرها جراحة فى النمسا، ثم خاض أكثر من فقرة علاج وتأهيل بالنمسا وقطر والقاهرة.

ويؤدي اللاعب البرنامج التأهيلي حالياً بمقر النادى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فى غضون 30 يوماً من الآن.

ويبدأ الأهلي خلال الأيام المقبلة للموسم الجديد الذى يستهله المارد الأحمر باللعب في دور الـ32 للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب خلاله مع الفائز من إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة أتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، علي أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.