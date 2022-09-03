شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقد المهاجم دودو الجباس لمدة موسمين جديدين، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على الركائز المهمة بالفريق، وبهدف الحفاظ على استقرار الفريق فنيا استعدادا للموسم الجديد.

وبموجب التعاقد الجديد الذى وقعه دودو الجباس، فإن المهاجم المخضرم مستمر فى صفوف نادي بيراميدز حتى عام 2024، بعدما سبق وانضم لصفوف النادى منذ عام 2019.

يذكر أن إدارة بيراميدز فى إطار جهودها للحفاظ على العناصر المهمة أعلن في وقت سابق تمديد تعاقد الحارس الدولي أحمد الشناوي حتى عام 2025، والظهير الأيسر الدولي محمد حمدي حتى عام 2024، والمهاجم الدولي الشاب إبراهيم عادل حتى عام 2026، إضافة إلى تجديد التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق حتى عام 2025.