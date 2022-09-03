شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: 6 لاعبين يمتلكون عروضاً بالفريق ونسعى للعودة للممتاز سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، آخر مستجدات ملف الراحلين عن الفريق الفيومي بعد الهبوط بشكل رسمى لدوري القسم الثاني عقب تذيله لجدول دوري الموسم الماضي برصيد 15 نقطة.

وقال عادل فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "كنا نعلم أن هذا الموسم سيكون الأصعب لنا، والكرة يوم فوق ويوم تحت، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا والعودة إلى الممتاز في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، "بعض اللاعبين لدينا يمتلكون عروضا، والإدارة لم تقرر بعد، مثل كريم حلاوة ومحمد عادل، ومحمود فهمي، أحمد منعم وثنائي حراسة المرمى أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى، عندما نتوصل لاتفاق رسمى سنعلنه".

وانتهى الموسم الكروي الحالي 2021 / 2022 ، بمشاركة 18 فريق في الدوري الممتاز و أسفر عن هبوط 3 فرق عقب إنتهاء مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري وهم ، مصر المقاصة و إيسترن كومباني و الجونة.

بينما صعد فرق حرس الحدود والداخلية وأسوان للدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 / 2023.