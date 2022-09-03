شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: الجوهرى أعظم مدرب فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل، نجم المقاولون العرب السابق، أن محمود الجوهرى جنرال الكرة المصرية الراحل من أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية على مر العصور.

وقال نبيل فى تصريح لـ الخليج 365، فى ذكرى رحيل الجنرال، إن الأيام أثبتت أن الجوهرى المدير الفنى الأفضل فى الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه ترك أثرا طيبا، خاصة فى ظل أن الجميع يتذكره بأثره الطيب وأخلاقه وفنياته العالية.

وتحل اليوم السبت 3-9-2022 الذكرى العاشرة لرحيل جنرال الكرة المصرية محمود الجوهرى، الذى غادر عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2012، عن عمر ناهز 74 عاما، بعدما أصبح رمزا من رموز الرياضة والكرة المصرية، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان.

بدأ الجوهرى مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت "18" سنة موسم "1954-1955"، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وخلال "11" موسما قضاها لاعبا، حقق "12" بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر "3" مرات "1956،1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة "1958"، وكأس الجمهورية المتحدة "1961