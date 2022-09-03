شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى ينال شرف تمثيل الفراعنة للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة لاعبيه لمعسكر سبتمبر الجارى، وشهدت انضمام أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلي بعد تألقه بشكل لافت بالقميص الأصفر.

اللاعب المميز صاحب الـ 27 عاماً سينال شرف تمثيل منتخب بلاده للمرة الأولى فى تاريخه من خلال النادي الإسماعيلي، بعد مسيرة احترافيه كان بدايتها بصفوف فريق النصر للتعدين ثم الزمالك قبل ارتداء القميص الأصفر الذى دائما ما يسهم فى إعادة اللاعبين لبريقهم وتقديمهم مستوى مميزا.

وضمت قائمة المنتخب لاعبا الإسماعيلي أيضا باهر المحمدي قلب الدفاع وعبد الرحمن مجدي جناح الفريق.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب تواجد فيها 8 وجوه جديدة إضافة لمدبولي وهم كريم فؤاد لاعب الأهلي وناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد عادل ميسي ومروان عطية ثنائي الاتحاد السكندري ومحمود حمادة وأحمد شريف ثنائي فاركو وإسلام عيسي لاعب بيراميدز وشادي حسين مهاجم سيراميكا.