شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة شابات الطائرة أمام تونس فى نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شابات الكرة الطائرة مواجهة مهمة أمام نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور غدا إطار نهائى بطولة أفريقيا وسط طموح فى تكرار إنجاز منتخب الشباب الذى حصد اللقب مؤخرا على حساب تونس.

تقام مباراة نهائى بطولة أفريقيا لشابات الكرة الطائرة بين مصر وتونس فى تمام الساعة السابعة مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب شابات الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3/0، فى لقاء نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس ليتأهلن إلى النهائى.

وتأهل منتخب شابات الطائرة إلى نصف النهائى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته .

فاز منتخب شابات الكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3/0 فى ثالث لقاء ببطولة أفريقيا ، التى تستضيفها تونس، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة المغرب أيضا.

وخاض منتخب شابات الطائرة فى أول مواجهاته لقاء أمام الكاميرون والذى انتهى 3 /0 ثم تقابل مع تونس وفاز بنفس النتيجة أيضا.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من:

محمود الفقى رئيس البعثة

ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات

ك ماجد مصطفى مدير فنى

ك نجلاء فوزى مدرب عام

د يارا نبيل علاج طبيعى

مصطفى صالح محلل تفنى

ناصر حمدى مدير إدارة

حكم مرافق عاطف متولى

اللاعبات

تقى الله مدحت

حبيبة زعتر

شهد الفقى

فريدة هشام

هنا تامر

مريم ثابت

ملك اسماعيل

ملك شاهين

مى غزال

نور ايهاب

ندى مرجان

سلمى يوسف

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.