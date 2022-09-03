شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحيى الذكرى العاشرة لرحيل محمود الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، الذكرى السنوبة العاشرة لرحيل محمود الجوهري جنرال الكرة المصرية، ونشر حساب المصري صوراً للجوهري وعلق: الذكرى السنوية العاشرة لرحيل الجنرال محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والذي تولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري مطلع موسم 1992/1991.

وتمر اليوم، السبت، الذكرى العاشرة لرحيل أحد رموز الكرة المصرية وهو الجنرال محمود الجوهرى الذى غادر عالمنا فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز "74" عاما، بعد مسيرة رائعة مع الكرة المصرية والعربية استمرت قرابة ستة عقود من الزمان، ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وحصل على شهادة الكلية الحربية وبكالوريوس العلوم العسكرية يوليو 1957، وعمل ضابطا بسلاح الإشارة لمدة 20 وقدم استقالته 1977، وشارك خلالها فى حرب أكتوبر المجيدة.

الجوهرى بدأ مشواره مع الكرة ناشئا بالأهلى تحت "18" سنة موسم "1954-1955"، وفى العام التالى ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكرى أمام الاتحاد السوفيتى وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

خلال "11" موسما قضاها لاعبا، حقق "12" بطولة، هى 6 بطولات دورى وحقق كأس مصر "3" مرات "1956،1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة "1958"، وكأس الجمهوربة المتحدة "1961