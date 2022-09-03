شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدرب حراس مرمى يفتتح مفاوضات الأهلى مع بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي الأسبق، كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، موضحاً أن البداية كانت عن طريق أحد أصدقائه وكان يعمل مدرباً لحراس المرمى، وسأله عن إمكانية الانتقال للأهلي.

وقال بادجي فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "رحّبت بعرض الأهلي، وبعدها سافر أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي إلى النمسا واجتمع بى وأخبرني عن تاريخ النادى الكبير وإنجازاته، وانتهى الأمر بالتعاقد معى من نادى رابيد فيينا النمساوي".

وأضاف بادجى، "كنت أعرف عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى، وأتذكر عندما كان يرقص أعلى العارضة بعد الفوز ببطولات الأمم الأفريقية.. وبدأت أقرأ معلومات عن الأهلي وعرفت قيمته ومكانته كأكبر الأندية الأفريقية".

وشدد على أنه رفض الكثير من العروض وقتها، أبرزها من الدوري الصيني وفضّل اللعب للأهلي.