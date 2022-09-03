بيراميدز يعلن تجديد عقد دودو الجباس حتى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بيراميدز، عن تجديد عقد دودو الجباس مهاجم الفريق حتى 2024.

ووفقا للتعاقد الجديد الذي وقعه دودو الجباس فإن المهاجم مستمر في صفوف نادي بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي.

وسبق لإدارة بيراميدز وأعلنت عن تمديد تعاقد الثنائي، أحمد الشناوي حارس المرمى الدولي حتى عام 2025، والمهاجم الشاب إبراهيم عادل حتى عام 2026، إضافة إلى تجديد تعاقد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول، حتى عام 2025.

كما جدد بيراميدز عقد محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق حتى 2024.