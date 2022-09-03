لحظة بلحظة .. إيفرتون 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول عند 1:30 ظهرًا من منافسات الدوري السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الأساسي للمباراة لفريق ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، هيرفي إليوت، فابيو كارفاليو.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان، جيمس ميلنر، روبيرتو فيرمينو، ديوجو جوتا، أندرو روبيرتسون، أرثر ميلو، جويل ماتيب، ستيفان بايتيتش، ناثان فيليبس.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل إيفرتون المركز 17 برصيد 3 نقاط.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها:

وأرسل لاعب ليفربول كرة عرضية في الدقيقة 3 ولكن أبعدها دفاع إيفرتون.

وعاد لاعب ليفربول إليوت بعرضية جديدة في الدقيقة 5 داخل منطقة جزاء إيفرتون ولكنها لم تجد من يُقابلها سوى مدافعي إيفرتون.

وأرسل زميله لويس دياز في الدقيقة التالية عرضية جديدة داخل منطقة جزاء إيفرتون وأبعدها الدفاع أيضًا.

وردّ إيفرتون بهجمة مرتدى ولكن انتهت بعرضية وصلت سهلة ليد حارس مرمى ليفربول إليسون بالدقيقة 6.

وسيطر إيفرتون على الكرة في الدقائق التالية فأرسل لاعبه موباي كرة عرضية في الدقيقة 9 داخل منطقة جزاء ليفربول ولكنها لم تجد من يُتابعها.

وتوقف اللعب في الدقيقة التالية بعد سقوط لاعب ليفربول فابينيو بالدقيقة 10 لتلقي العلاج.

وأرسل لاعب ليفربول أرنولد كرة عرضية في الدقيقة 19 حولها زميله نونيز برأسه بعيدة عن المرمى.