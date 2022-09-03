مصدر يوضح لمصراوي اللمسات الأخيرة من الأهلي لضم "ميسي سيراميكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن النادي الأهلي يضع خلال الفترة الجارية اللمسات الأخيرة على ضم صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا مصطفى سعد "ميسي".

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن الانتهاء من صفقة شادي حسين للأهلي وأحمد ياسر ريان لسيراميكا ليس معناه غلق ملف ضم مصطفي سعد "ميسي"، مضيفًا:"هناك مفاوضات من الممكن أن نقول أنها انتهت بالاتفاق واللاعب بات لاعباً في الأهلي".

وتابع المصدر ذاته:"بناء على اتفاق مع مسئولي سيراميكا كليوباترا حصلنا على توقيع ميسي والاتفاق علا كافة الأمور المالية الخاصة به والسبب الرئيسي وراء تأخر الانتهاء من الصفقة هو رفض صلاح محسن البيع النهائي وتم الاتفاق علي خروجه للاعارة لمدة عام من ضمن الأمر".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"سيخرج صلاح محسن للإعارة وهناك لاعب من محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام سينضمان على سبيل الإعارة لسيراميكا كليوباترا أيضاً والأمر قارب فعلياً علي الانتهاء".