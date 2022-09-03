ديربي ميرسيسايد.. ماذا فعل صلاح وكلوب في "نهائي كأس عالم" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون في تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ديربي ميرسيسايد هو اسم يطلق على المباراة التي تجمع بين فريقي ليفربول وإيفرتون الأكثر نجاحًا في المدينة التي تقع غرب إنجلترا، كما يعد من أشهر ديربيات إنجلترا مع ديربي شمال لندن والذي يجمع بين آرسنال وتوتنهام.

وتحظ هذه المباراة بأهمية شديدة لكلا الفريقين وتحديداً التوفيز وهو ما قال عنه يورجن كلوب المدير الفني للريدز بعد أول ديربي له: "الجميع يعلم أن تلك المباراة بالنسبة لإيفرتون كأنها نهائي كأس عالم".

ويواجه محمد صلاح نجم ليفربول دائماً صعوبة في التسجيل في الديربي حيث إن إيفرتون من أقل الأندية التي سجل فيها مو وله 4 أهداف خلال 7 مباريات خاضها منها هدفين في مباراة الدور الاول الموسم الماضي وهي المباراة الوحيدة التي سجل فيها الملك المصري وانتهت بفوز الريدز .

وسجل صلاح أول أهدافه في إيفرتون موسم 2017-2018 في الدقيقة 67 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وأقيمت في العاشر من ديمسبر لعام 2017 وهون الهدف الذي فاز بجائزة بوشكاش الجائزة الوحيدة التي حصل عليها مو من الفيفا.

وانتظر صلاح نحو ثلاثة أعوام للعودة للتسجيل مرة أخرى في شباك التوفير حيث سجل هدفه الثاني في مباراة الفريقين في موسم 2020-21 في المباراة التي أقيمت في الـ 17 من أكتوبر لعان 2020 وانتهت بالتعادل 2-2.

أما يورجن كلوب فيحمل تفوق واضح على إيفرتون منذ توليه القيادة الفنية لفريق ليفربول مطلع موسم 2015/2016، حيث واجههم في 15 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة وجاء انتصاره الأكبر 5-2 في المباراة التي أقيمت في الثاني عشر من أبريل عام 2019 بأقدام أوريجي"هدفين"، شاكيري، ساديو ماني، فينالدوم.