مصدر يوضح لمصراوي: حقيقة تجدد إصابة متولي.. وسبب غيابه عن مباريات الأهلي الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن مدافع فريق الأهلي، محمود متولي، بات جاهزًا لخوض التدريبات الجماعية حين فريقه للمران عقب انتهاء الراحة السلبية يوم 9 سبتمبر الجاري.

وتغيب متولي عن مباريات الأهلي الثلاثة الأخيرة بالدوري أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا مما عزز الشائعات التي طاردته في الأيام الماضية بتجدد إصابته.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن متولي تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة عقب مواجهة الإسماعيلي بالدوري وتغيّب بسببه عن مباريات الفريق الثلاث الأخيرة بالدوري.

وأوضح المصدر أن متولي جاهز للمشاركة في التدريبات عند العودة من الراحة السلبية وسيكون لائقاً للسفر في معسكر هولندا، مضيفًا:"كيف يتحدث البعض عن شائعات حول مستقبل لاعب بأن إصابته تجددت دون معلومة، متولي تعرض للإصابة قبل ذلك في العضلة الأمامية والآن عاني من العضلة الضامة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه:"متولي شارك في كل المباريات كاملة ودون أزمات ولا يوجد ما يهدد من تواجده وهو ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد ولا نية للاستغناء عنه كما يتردد".