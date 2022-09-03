مصدر لمصراوي: تعثر مفاوضات الاتحاد السكندري لضم الفلسطيني محمد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال مصدر إن مفاوضات الاتحاد السكندري مع المدافع الفلسطيني محمد صالح تشهد تعثرًا خلال الفترة الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إلى أن نادي الاتحاد لم يتواصل لاتفاق بعد مع نادي القناة بخصوص المقابل المادي.

وأوضح المصدر أن اللاعب الفلسطيني كان مُعارًا من نادي القناة لصفوف إيسترن كومباني خلال الموسم الماضي 2021/2022 قبل أن يعود له ويفتح نادي الاتحاد مفاوضات مع مجلس إدارته.

وكان الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز 12 برصيد 38 نقطة.