أمير مرتضى: قمنا بشراء نداي مقابل 850 ألف يورو.. ولا يوجد شرط جزائي في عقد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه لا يوجد شرط جزائي في العقد الجديد لأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، مشيراً إلى أن النادي الأبيض قام بشراء إبراهيما نداي مقابل 850 ألف يورو.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن التجديد لأحمد سيد "زيزو" هداف الفريق الأبيض ثلاثة مواسم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك": "وعدنا الناس أننا سنعمل على كل الملفات وأننا نحل المشكلات، واستطعنا أن نحل 90% من المشكلات التي كانت لدينا، من قضايا وعقود لاعبين تنتهي ووقف القيد والمشاكل الإدارية والمالية، واستطعنا في النهاية التتويج بالدوري والكأس".

وأضاف: "نحاول الحفاظ على لاعبي الفريق، أنا سعيد بمستوى زيزو، وهو مشروع أنا سعيد به أكثر من والده، ويستحق المكانة التي وصل إليها".

وتابع أمير مرتضى: "سنحتفظ بزيزو بعقد لمدة 3 سنوات من دون شرط جزائي، وأشكر المستشار مرتضى منصور على الصلاحيات التي يعطيها لي، ويوفر كل شيء لنا".

وواصل: "أشكر زيزو ورغبته كان أن يتواجد في الزمالك، وكان لديه عدة عروض، ولكنه ارتبط بالزمالك ونحن أيضاً مرتبطين به".

وأكمل: "أشكر جمهور الزمالك على وعيهم ودعمهم لنا، ولن نقوم بعمل صفقات جماهيرية، ولكن سنقوم بعمل صفقات نحتاج إليها، وأي شخص سيأتي لنا سيكون تدعيم لنا".

وأضاف: "إذا كنا في حاجة إلى إبرام صفقات جماهيرية، فمن أفضل من اللاعبين الذين حصدوا الدوري والكأس وهم نجوم نادي الزمالك، ولن نسير وراء الصفحات التي تشكك في طلبات فيريرا".

وأردف أمير مرتضى: "إبراهيما نداي ليس لاعب حر وقمنا بشراؤه من لوزيرن السويسري مقابل 850 ألف يورو، ولا استطيع فهم الحملة الموجهة ضد اللاعبين الذين لم نعلن التعاقد معهم بعد".

وأكمل: "فيريرا يعمل معنا على جميع التفاصيل، وأحب اطمئن الجماهير، لديكم إدارة قوية ومدير فني قوي ولديكم لاعبين نجوم وأبطال".

واختتم المشرف على الكرة بنادي الزمالك: "يجب أن أرى طلبات المدير الفني وأحققها له، والعدل والنظام هم من جاءوا بالدوري".