شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق الاتحاد ثاني مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين، حين يستضيف نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد خارج ملعبه على العدالة بثلاثية دون رد، بينما خسر الاتفاق بنتيجة 1-2 أمام الطائي.



ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.



موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي هو مساء يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات SSC على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي هي SSC1 HD وSSC5 SD.

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على التعاون، في صدام مرتقب بينهما بالجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الجولة الأولى شهدت فوز النصر على الوحدة بهدف دون رد، بينما فاز التعاون على الفتح بنتيجة 2-0 في ضيافة الأخير.

ونستعرض من خلال التقرير التالي، موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي هو مساء يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات SSC على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي هي SSC EXTRA 1 HD.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعيين يوسف عنبر كمدرب مؤقت للفريق، لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

وكانت عدة تقارير إعلامية سعودية أكدت قبل ساعات أن إدارة الأهلي قررت إقالة المدير الفني الأوروجواياني روبيرت سيبولدي في ظل تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.



الأهلي جمع نقطة واحدة من أول جولتين في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، في بداية مخيبة لمشوار العودة إلى دوري المحترفين.

ونشر الأهلي بيانا رسميا أكد فيه تعيين يوسف عنبر كمستشار فني للفريق الكروي الأول، وذلك في إطار خطة الإصلاحات الإدارية للقطاع الكروي في النادي.

يوسف عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري، الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل، على أن يتولى نجم "الراقي" السابق قيادة الفريق مؤقتا في المباراة المقبلة أمام الخلود في الجولة الثالثة من الدوري، وذلك لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد.

يوسف عنبر كان لاعبا سابقا في صفوف أهلي جدة ومنتخب السعودية، وامتدت مسيرته بين الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وبعد اعتزاله اتجه عنبر إلى التدريب، حيث عمل مدربا لفرق الشباب في الأهلي لعدة سنوات.

كذلك عمل يوسف عنبر مدربا مساعدا في الفريق الأول بالأهلي، واستعانت به إدارة النادي في منصب المدير الفني المؤقت في أكثر من مناسبة بعد عدة إقالات للمدربين بسبب تراجع النتائج.

وتولى عنبر تدريب الأهلي في عام 2002، ونجح في حصد لقب كأس ولي العهد على حساب الاتحاد.

وعاد يوسف عنبر لتدريب الأهلي مرة ثانية خلفا للألماني ثيو بوكير في عام 2008، وهو ما تكرر عام 2019 بعد إقالة الأوروجواياني خورخي فوساتي.

وبخلاف الأهلي، عمل يوسف عنبر مع أندية الحزم والأنصار وأحد وجدة، بخلاف منتخب السعودية الأولمبي.

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف عنبر (61 عاما) حاصل على درجة الماجستير في الأداء العالي في كرة القدم من جامعة لشبونة البرتغالية.

أعلن نادي أبها السعودي، تعاقده الموزمبيقي لويس ميكيسوني، قادما من الأهلي المصري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسعى مسؤولو الأهلي المصري، للتخلص إرث مدرب الفريق الأسبق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وصفقاته.



وعمل موسيماني مدربا للأهلي لمدة 20 شهرا، ورحل في أوائل يونيو/حزيران الماضي، بعدما قاد الفريق للفوز بـ5 ألقاب قارية ومحلية.

من بداية نارية إلى الثالث.. 5 لحظات درامية في موسم الأهلي المصري

إلا أن المدرب الجنوب أفريقي، ترك خلفه إرثا ثقيلا من اللاعبين، الذين لا يحتاجهم الفريق، أبرزهم الثنائي الأفريقي لويس ميكيسوني وبيرسي تاو.