شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح فى ذكرى رحيل الجوهرى: كان رجلا وطنيا من الطراز الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فكرى صالح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، بعض المواقف الإنسانية التى جمعته بمحمود الجوهري مدرب الفراعنة السابق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لرحيل الجنرال.

وقال فكري صالح، فى تصريحات لليوم السابع، "على المجال الكروى، محمود الجوهري حقق العديد من البطولات، سواء التأهل لكأس العالم أو البطولة العربية أو بوركينا فاسو 98، انتصارات عديدة ولكن كان الأهم أننا تعملنا منه أنه يجب أن تتوافر لك 5 عناصر لتمتلك شخصية البطل، التحدى والإصرار والعزيمة الالتزام وحسن التوكل على الله، بهم تستطيع الفوز على أى فريق وتحقيق الهدف الذى تسعى إليه، الجوهرى كان أستاذا وقائدا ومعلما وكل شىء".

وأضاف صالح، "لن أتحدث كثيرا عن الجوهري فى كرة القدم لأننا سنحتاج مجلدات، وكل الناس تعلم تاريخه، ولكن سأتحدث عن الإنسان، "الجنرال" كان وطنيا حتى النخاع، عمل شغل كويس جدا فى حرب التحرير ورد الكرامة للوطن العربي".

واختتم قائلا، "وعلى المستوى الإنساني، كان شخصية غير طبيعية فى الخير، هناك لاعبون كثر ومشهورون، تكفل الجوهرى بأفراحهم بالكامل في دار الدفاع الجوي، وفى جيل 90 تكفل بعمليات لأهالي بعض اللاعبين".