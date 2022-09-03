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رابطة الأندية تخاطب الإسماعيلى لاختيار مرشح فى انتخابات المكتب التنفيذى

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المحترفة مخاطبات رسمية لأندية الدوري الممتاز، من بينها الإسماعيلي من أجل اختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة بشأن تشكيل المكتب التنفيذى الجديد، وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد مع شروط الترشح بعد تعديلها، وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور.

وفى سياق متصل، تبحث رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري بالنسخة الجديدة إلى 20 آلف مشجع لكل نادٍ وذلك بعد المظهر المشرف الذى قدمته الجماهير فى النسخة المنقضية للبطولة.

يذكر أن الرابطة قد أعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز منتصف أكتوبر المقبل حسب تصريحات رئيسها أحمد دياب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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