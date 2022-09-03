شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تخاطب الإسماعيلى لاختيار مرشح فى انتخابات المكتب التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المحترفة مخاطبات رسمية لأندية الدوري الممتاز، من بينها الإسماعيلي من أجل اختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة بشأن تشكيل المكتب التنفيذى الجديد، وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد مع شروط الترشح بعد تعديلها، وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور.

وفى سياق متصل، تبحث رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري بالنسخة الجديدة إلى 20 آلف مشجع لكل نادٍ وذلك بعد المظهر المشرف الذى قدمته الجماهير فى النسخة المنقضية للبطولة.

يذكر أن الرابطة قد أعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز منتصف أكتوبر المقبل حسب تصريحات رئيسها أحمد دياب.