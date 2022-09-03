شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 6 سبتمبر بـ"برنامج الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل لاعبو النادي الأهلي استعدادهم للموسم الجديد بالتدريب عدة أيام فى "الجيم" فقط داخل النادى، حيث تقرر عودة اللاعبين الذين حصلوا على إجازة طويلة منذ أوائل أغسطس الماضى للتدريب فى "الجيم" قبل بداية التدريبات الجماعية.

وحصل لاعبو الأهلي الأساسيون على راحة منذ 4 أغسطس الماضي، وخرج كل من، محمد الشناوي وعلى معلول وأفشة وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية، وانضم إليهم بعدها بأيام ديانج، من حسابات الجهاز الفني خلال المباريات الأخيرة للموسم المنقضي الذى أُسدل عليه الستار رسمياً الثلاثاء الماضي.

ويعود اللاعبون الأساسيون الذين لا يعانون من أى إصابات بالفريق للتدريب فى "الجيم" يوم 6 سبتمبر الجارى، خاصة أنهم بعيدون عن التدريبات منذ أكثر من 30 يوماً ثم يتم وضع برنامج تأهيلي لهم قبل الموسم الجديد.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".