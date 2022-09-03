شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الشاذلى يقود مصر للفوز على اليمن 14-0 بدورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزاً كاسحاً على نظيره اليمنى بنتيجة 14 هدفاً دون رد فى افتتاح دورة الألعاب العربية الثالثة بالقاهرة، فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 1965، سجل أهداف الفراعنة حسن الشاذلى 5 أهداف، وزميله مصطفى رياض 4 أهداف، وزميلهما السابق بدوى عبد الفتاح 3 أهداف، وكل من أحمد رفعت وشحتة السكندرى هدفا.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من: فتحى خورشيد "غزل المحلة" (طلعت محمود "الترسانة")، يكن حسين "الزمالك"، ميمى درويش "الإسماعيلي"، أحمد رفعت "الزمالك"، أمين الأسناوى "اتحاد السويس"، إبراهيم الخليلى "الترسانة"، شحتة السكندرى "الاتحاد"، مصطفى رياض "الترسانة"، حسن الشاذلى "الترسانة"، بدوى عبدالفتاح "الترسانة"، أحمد عفت "الزمالك".

وفى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 1994، تعادل منتخب مصر سلبياً مع السودان بالخرطوم فى افتتاح مباريات المجموعة التى تضم معهما كلا من الجزائر، وأوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا.

جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من :

نادر السيد "الزمالك"، حسين عبداللطيف "الزمالك"، هانى رمزى "محترف"، حمزة الجمل "الإسماعيلي"، طلعت منصور "الزمالك"، محمد يوسف "الأهلي"، فوزى جمال "الإسماعيلي" (ياسر ريان "الأهلي")، رضا عبدالعال "الأهلي" (إسلام فتحى "القناة")، أحمد رزق "الإسماعيلي"، أيمن منصور "الزمالك"، أحمد الكأس "الأوليمبي".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.