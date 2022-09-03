شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض راعية ملابس المنتخبات لتجديد رعايتها ويدرس عروضا أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة باب المفاوضات مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، لتجديد رعايتها وفق الشروط والمطالب التي وضعها اتحاد الكرة، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات.

ويشارك المنتخب الأول في تصفيات أفريقيا، بينما يخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد ونهائيات البطولة التي تقام العام المقبل، ويخوض منتخبي الشباب والناشئين نهائيات إفريقيا في الأعمار السنية الخاصة بهما، بجانب منتخب الشاطئية الذي تأهل لنهائيات بطولة الأمم العام المقبل.

وطالب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام من الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية تقديم غرضا يليق باسم منتخب مصر، من أجل تجديد عقدها الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، مؤكدًا تلقيه عروضا من شركات منافسة للظفر برعاية قمصان المنتخبات الوطنية، وما زالت هذه العروض قيد الدراسة.

اتحاد الكرة كان يتحصل من نفس الشركة على 800 ألف يورو سنويًا نظير رعاية الشركة لملابس المنتخبات الوطنية، بجانب حصة الملابس المتفق عليها لجميع الفئات السنية بالمنتخبات.