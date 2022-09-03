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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على التعاون، في صدام مرتقب بينهما بالجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الجولة الأولى شهدت فوز النصر على الوحدة بهدف دون رد، بينما فاز التعاون على الفتح بنتيجة 2-0 في ضيافة الأخير.

ما لا تعرفه عن مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي



ونستعرض من خلال التقرير التالي، موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي هو مساء يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات SSC على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي هي SSC EXTRA 1 HD.

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن تعيين يوسف عنبر كمدرب مؤقت للفريق، لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

وكانت عدة تقارير إعلامية سعودية أكدت قبل ساعات أن إدارة الأهلي قررت إقالة المدير الفني الأوروجواياني روبيرت سيبولدي في ظل تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.



الأهلي جمع نقطة واحدة من أول جولتين في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، في بداية مخيبة لمشوار العودة إلى دوري المحترفين.

ونشر الأهلي بيانا رسميا أكد فيه تعيين يوسف عنبر كمستشار فني للفريق الكروي الأول، وذلك في إطار خطة الإصلاحات الإدارية للقطاع الكروي في النادي.

يوسف عنبر سيكون ضمن الفريق الاستشاري، الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل، على أن يتولى نجم "الراقي" السابق قيادة الفريق مؤقتا في المباراة المقبلة أمام الخلود في الجولة الثالثة من الدوري، وذلك لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد.

من هو يوسف عنبر مدرب الأهلي الجديد؟

يوسف عنبر كان لاعبا سابقا في صفوف أهلي جدة ومنتخب السعودية، وامتدت مسيرته بين الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وبعد اعتزاله اتجه عنبر إلى التدريب، حيث عمل مدربا لفرق الشباب في الأهلي لعدة سنوات.

كذلك عمل يوسف عنبر مدربا مساعدا في الفريق الأول بالأهلي، واستعانت به إدارة النادي في منصب المدير الفني المؤقت في أكثر من مناسبة بعد عدة إقالات للمدربين بسبب تراجع النتائج.

وتولى عنبر تدريب الأهلي في عام 2002، ونجح في حصد لقب كأس ولي العهد على حساب الاتحاد.

وعاد يوسف عنبر لتدريب الأهلي مرة ثانية خلفا للألماني ثيو بوكير في عام 2008، وهو ما تكرر عام 2019 بعد إقالة الأوروجواياني خورخي فوساتي.

وبخلاف الأهلي، عمل يوسف عنبر مع أندية الحزم والأنصار وأحد وجدة، بخلاف منتخب السعودية الأولمبي.

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف عنبر (61 عاما) حاصل على درجة الماجستير في الأداء العالي في كرة القدم من جامعة لشبونة البرتغالية.

واصل الإسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور، حالة التوهج مع فريق الشباب بالدوري السعودي.

ونجح الثنائي، في تسجيل هدفين للشباب، للجولة الثانية على التوالي، بواقع هدف لكل لاعب.



فبعد التسجيل في الفوز بثلاثية نظيفة على الباطن في الجولة الأولى، عاد نجما الشباب ليقوداه لفوز كبير على أبها برباعية دون رد.

وافتتح كريستيان جوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 25 من علامة الجزاء، ثم أضاف سانتي مينا الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يختتم ارلوس جونيور ثلاثية الشوط الأول قبل دقيقة واحدة على نهايته.

وفي الثواني الأخيرة من المواجهة أدرك هتان سلطان باهبري رابع أهداف الشباب.

وتصدر ثنائي الشباب ترتيب هدافي الدوري السعودي، بالتساوي مع ثنائي الهلال النيجيري أوديون إيجالو، والمالي موسى ماريجا، والمغربي مراد باتنا نجم الفتح.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2022-2023

سانتي مينا (الشباب) - هدفان

كارلوس جونيور (الشباب) - هدفان

موسى ماريجا (الهلال) - هدفان

أوديون إيجالو (الهلال) - هدفان

مراد باتنا (الفتح) - هدفان