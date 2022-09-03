شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا، السبت، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 13 نقاط، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي



على الجانب الآخر، يتواجد أستون فيلا في المركز قبل الأخير بعد أن جمع 3 نقاط فقط من فوز وحيد، بينما تكبد 4 هزائم.

يواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول الحالي، على ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة السادسة منالبريميرليج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل قناة "beIN Sports 1 Premium" مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

تنطلق يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول الحالي، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

المباراة الافتتاحية للجولة تشهد صداما مرتقبا بين إيفرتون وجاره ليفربول في ديربي ميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك، في تمام 2.30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.



أما قمة مباريات الجولة فتجمع بين مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد، مساء يوم الأحد.

يلتقي ليفربول مع مضيفه إيفرتون في 2.30 ظهرا، بينما يلعب تشيلسي مع وست هام، ونيوكاسل ضد كريستال بالاس، وتوتنهام مع فولهام، ونوتينجهام مع بورنموث، وساوثهامبتون مع ولفرهامبتون، وليدز يونايتد ضد برينتفورد، وكلها تقام في الخامسة مساءً.

وفي السابعة والنصف مساءً، يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على أستون فيلا.



تختتم مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج على مدار يوم الأحد، حيث يلتقي أولا برايتون ضد ليستر سيتي في الرابعة عصرا.

وفي السادسة والنصف مساء يلتقي مان يونايتد ضد أرسنال.

ويتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاقة الجولة السادسة، بعد أن حقق العلامة الكاملة بـ5 انتصارات في 5 جولات وجمع 15 نقطة، يليه مانشستر سيتي (13 نقطة).

ويأتي توتنهام هوتسبير ثالثا في ترتيب البريميرليج بـ11 نقطة ثم برايتون برصيد 10 نقاط، يليهما مانشستر يونايتد بـ9 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 قبل الجولة السادسة

أرسنال - 15 نقطة

مانشستر سيتي - 13 نقطة

توتنهام - 11 نقطة

برايتون - 10 نقاط

مانشستر يونايتد - 9 نقاط

تاريخ جديد سطَّرته أندية الدوري الإنجليزي بعد نهاية الانتقالات الصيفية 2022، حيث أصبحت هذه الأندية الأكثر إنفاقا خلال ميركاتو واحد.

واختتمت، مساء الخميس، فترة الانتقالات الصيفية 2022 على مستوى معظم الدوريات الأوروبية، حيث شهدت العديد من الصفقات المميزة.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأكثر إنفاقا في ميركاتو صيف 2022، بعدما أنفقت أنديته 1.9 مليار جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة (134 صفقة انتقال دائم)، وهو رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ فترة انتقالات واحدة.

وحطم الميركاتو الصيفي 2022 لأندية البريميرليج الرقم القياسي الذي كان يحمله سوق انتقالات صيف 2017، حين أنفقت هذه الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني.

واللافت للنظر أيضا أن ميركاتو البريميرليج في العام الحالي يتفوق على إجمالي ما صرفته أندية الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الألماني مجتمعين.

كل هذا جاء رغم التداعيات الكارثية لتفشي فيروس كورونا منذ عام 2020 على أندية كرة القدم، فضلا عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن.

أندية إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا جميعها تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وهو ما جعل إنفاق فرق الكالتشيو على سبيل المثال في الميركاتو المنصرم يبلغ 646 مليون جنيه إسترليني في المرتبة الثانية بقائمة الأكثر إنفاقا خلف البريميرليج.

وكثرت الأعباء على هذه الأندية بسبب ارتفاع الأسعار والتخضم حول العالم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن أندية البريميرليج كانت الاستثناء واستطاعت أن تتجاوز كل ذلك بميركاتو تاريخي من حيث الإنفاق.

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأغلي بين الدوريات الأوروبية الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا)، لما يتمتع به من متابعة جماهيرية كبيرة حول العالم.

ويبدو أن الأندية الإنجليزية تعافت من جائحة كورونا سريعا، بعد أن كشفت الإحصاءات الجديدة لشركة "ديلويت" للاستشارات المالية والحسابات، وهي أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، أن الإيرادات المجمعة للمسابقة ارتفعت إلى 4 مليارات و900 مليون جنيه إسترليني في أول موسم كامل عقب جائحة كورونا.

وأظهرت النسخة الـ31 من المراجعة السنوية لشركة "ديلويت" والخاصة بالأَوضاع المالية لكرة القدم، أن الأرقام ارتفعت بنسبة 8% في موسم 2020-2021، بعد أن انخفضت من 5 مليارات و200 مليون إسترليني إلى 4 مليارات و500 مليون إسترليني في العام السابق له، عقب تفشي جائحة كورونا.

كما ارتفعت إيرادات الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 6.1 مليار إسترليني في الموسم المنقضي 2021-2022، ومن المتوقع أن تزيد إلى ما هو أكثر من ذلك في الموسم الحالي، لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وترجع الزيادة في الإيرادات بشكل كبير إلى زيادة عوائد بيع حقوق البث التلفزيوني، إذ يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز هو المسابقة المحلية الأكثر مشاهدة في العالم، ويتم بثه في 212 منطقة إلى 643 مليون منزل، ويبلغ عدد مشاهديه المحتملين عبر التلفاز 4.7 مليار شخص.

سيطرة إنجليزية.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي 2022

وتعتمد الأندية بشكل كبير على عائدات البث التلفزيوني لجني الأرباح، في الوقت الذي تضاءلت فيه عائدات التذاكر بالمقارنة بحقوق البث.