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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسدل الستار مساء يوم الجمعة، على منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي.

ما هي مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب للناشئين؟

وفاز المنتخب السعودي على العراق بنتيجة 4-1، بينما أطاح منتخب المغرب بنظيره المصري بانتصار مثير بهدفين دون رد.



وتأهل منتخبا الجزائر واليمن إلى المربع الذهبي، بعد فوزهما على تونس والسودان تواليا، مساء يوم الخميس الماضي.

وتقام مباراتي يوم الدور نصف النهائي، يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي المغرب مع اليمن، والجزائر أمام السعودية.

القنوات الناقلة لكأس العرب للناشئين 2022

القناة الناقلة لكأس العرب للناشئين 2022 هي السادسة الجزائرية، التي تمتلك شارة بث مباريات البطولة.

ويمكن متابعة مباريات البطولة أيضا عبر قنوات الشارقة والكأس القطرية وأبوظبي الرياضية وغيرها.

يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في مواجهة مرتقبة بديربي الميرسيسايد لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي بعد بدايته المتعثرة في أول 3 جولات بالتعادل مرتين ثم الخسارة من مانشستر يونايتد، فيما يحلم إيفرتون بأول فوز له هذا الموسم.



يلتقي ليفربول مع مضيفه إيفرتون يوم السبت 3 سبتمبر/ أيلول الحالي، على ملعب "جوديسون بارك" معقل "التوفيز" في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنقل قناة "BeIN Sports 1 Premium" مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

أرسنال - 15 نقطة

مانشستر سيتي - 13 نقطة

توتنهام - 11 نقطة

برايتون- 10 نقاط

مانشستر يونايتد - 9 نقاط

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، سعادته باالصفقات التي أبرمها ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها مؤخرا.

وقال مدرب برشلونة، في تصريحات للصحفيين عشية مباراة إشبيلية بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إنه يشعر بأنه أصبح "متحررا" بعد الميركاتو الصيفي، مؤكدا تفاؤله بأن هذا الموسم يمكن أن يكون موسما رائعًا لفريقه، لأنه يمتلك رغبة كبيرة في الفوز على الرغم من أن كرة القدم هي التي تحدد كل شيء.



وأكد تشافي أنه لا يشعر بمزيد من الضغط بسبب الفريق الحالي لبرشلونة، موضحا أنه يعرف "مكانه" لأنه "تنافسي للغاية"، مضيفا: "أشعر بالتحرر، سواء بسبب الراحلين أو اللاعبين الجدد.. لقد بذلنا جهدًا رائعًا، ونحن سعداء وراضون بمكاننا، لأن لدينا فريقا قادرا على المنافسة على كل شيء، وعلينا أن نظهر ذلك بالملعب".

وتطرق للحديث عن صفقات برشلونة، وآخرها هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، موضحا أنه كان يبحث عن "ظهيرين صريحين"، مضيفا: "أكثر ما كنا نحتاجه ظهير أيمن صريح خالص وبيليرين كذلك، وسيساعدنا ماركوس أيضًا، لأنه لاعب مؤهل وفاز بالعديد من الأشياء، ومتعدد المهارات، وأنا سعيد لأننا كنا بحاجة لهذه التعزيزات".

وتحدث تشافي عن دور جوردي ألبا وجيرارد بيكيه، اللذين لا يلعبان دور البطولة منذ بداية الموسم الحالي، نافيا أن يكون ألبا قد طلب المغادرة، موضحا: "أريد ألبا هنا كقائد، فهو سيساعدنا سواء كان يلعب أم لا، ولم أعتقد في أي وقت أنه سيغادر، وليس لديّ شكاوى بشأنه، ولا يوجد لاعب يسبب لي الإزعاج".

وبالنسبة إلى جيرارد بيكيه والمضايقات التي يتعرض لها من قبل بعض وسائل الإعلام، قال تشافي إنه يراه "هادئًا" ويتدرب جيدا، مشددا على أن "كل من هو في حالة مثالية سيلعب، لأننا نتحدث عن الجدارة والأداء وليس العمر.. وهذا ينطبق على الجميع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان مستاء بسبب فشل ضم برناردو سيلفا من مانشسستر سيتي، أوضح تشافي أنه لم يصنع فريقًا من أجل شخصه ولكن من أجل برشلونة، مضيفا: "الكل كان ينتظر.. الآن نحن بالشكل الحالي لا يمكننا التحدث عما إذا كان نفتقد إلى لاعبا أو آخر.. لقد انتهى الميركاتو أخيرا ونشعر بالتحرر".

وتوجه تشافي بالشكر إلى اللاعبين الذين غادروا النادي لاحترامهم واحترافهم، لكنه علق على بيير إيمريك أوباميانج، الذي انتقل إلى تشيلسي، بالقول: "إنني حزين لرحيل أوبا لأنه ساعدنا كثيرا.. كشخص هو كنز ولاعب رائع وقد أعطانا الكثير، وقد كانت فرصة جيدة له وللنادي".