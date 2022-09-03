ليفربول أمام إيفرتون وديربي الغضب في إيطاليا وقمة برشلونة وإشبيلية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه ليفربول فريق إيفرتون في ديربي "المرسيسايد"، كما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

وفي الدوري الإسباني، يواجه ريال مدريد فريق ريال بيتيس، ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية.

وفي الدوري الإيطالي تقام اليوم مباراة "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون× ليفربول، تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

برينتفورد × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

نوتينجهام فورست × بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD اكسترا 2.

توتنهام هوتسبير × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ولفرهامبتون × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD اكسترا 1.

تشيلسي × وست هام، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا × مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × جيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال سوسييداد × أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية × برشلونة، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا × يوفنتوس، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

ميلان × انتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

لاتسيو × نابولي، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات الدوري الإيطالي علي قنوات أبو ظبي الرياضية عبر تطبيق"Starz Play App"

الدوري الإلماني

باير ليفركوزن × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبرش قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

يونيون برلين × بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 3

فولفسبورج × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max

بوخوم × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max

شتوتجارت × شالكة، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 6 HD max

آينتراخت فرانكفورت × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 TR

الدوري الفرنسي

أوكسير × مارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports3.

ليون × أنجيه، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports3.

نانت × باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports2.

الدوري السعودي

التعاون × النصر، تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات SSC.

اتحاد جدة × الاتفاق، تقام المباراة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات SSC.