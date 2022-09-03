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ليفربول أمام إيفرتون وديربي الغضب في إيطاليا وقمة برشلونة وإشبيلية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تقام اليوم السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وفي ، يواجه فريق إيفرتون في ديربي "المرسيسايد"، كما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

وفي ، يواجه فريق ريال بيتيس، ويحل ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية.

وفي تقام اليوم مباراة "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

إيفرتون× ليفربول، تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت ، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

برينتفورد × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

نيوكاسل يونايتد × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

نوتينجهام فورست × بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD اكسترا 2.

توتنهام هوتسبير × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ولفرهامبتون × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD اكسترا 1.

× وست هام، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا × مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × جيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

ريال مدريد × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال سوسييداد × أتلتيكو مدريد،  تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية × برشلونة، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ×  يوفنتوس، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

ميلان × انتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

لاتسيو × نابولي، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات الدوري الإيطالي علي قنوات أبو ظبي عبر تطبيق"Starz Play App"

الدوري الإلماني

باير ليفركوزن × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبرش قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

يونيون برلين × بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 3

فولفسبورج × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max

بوخوم × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max

شتوتجارت × شالكة، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports Fr 6 HD max

آينتراخت فرانكفورت × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، تنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 TR

الدوري الفرنسي

أوكسير × مارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports3.

ليون × أنجيه، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports3.

نانت × باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports2.

الدوري السعودي

التعاون × النصر، تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات SSC.

اتحاد جدة × الاتفاق، تقام المباراة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات SSC.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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