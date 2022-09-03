مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أحمد سيد زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد "زيزو" ثلاثة مواسم.

وقال منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت،: "زيزو وقع 3 سنوات".

وأضاف رئيس الزمالك: "أنهينا الاتفاق مع والد زيزو رسميًا، لم يفعل مثل طارق حامد أو مصطفى فتحي، والجلسة لم تستغرق سوى 5 دقائق".

وخلال الأيام الماضية، تلقى زيزو (26 عامًا) عدة عروض سواء كانت خليجية أو أوروبية إلا أن اللاعب لم يرغب في تفعيل الشرط الجزائي والمقدر بـ2 مليون دولار.

ونجح "زيزو" في الحصول على جائزة هداف الدوري المصري بتسجيله 19 هدفًا، كما صنع 14 هدفًا حاسمًا.

ويستعد "زيزو" حاليًا مع نادي الزمالك لخوض مباراة الهلال السعودي في إطار بطولة السوبر المصري السعودي والتي ستقام على ملعب "لوسيل" المونديالي في التاسع من الشهر الجاري.