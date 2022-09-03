شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الظهور الأول لصلاح والننى والسولية وحجازى مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر من سيراليون بهدفين مقابل هدف فى الجولة قبل الختامية للتصفيات فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر 2011،، ليسجل ثانى غياب للفراعنة عن كأس الأمم الأفريقية منذ 1984، سجل هدف منتخب مصر الوحيد فى اللقاء مروان محسن، وخاض الفراعنة المباراة بالمنتخب الأولمبى بقيادة هانى رمزى، ويقودهم أحمد حسن قائد المنتخب.

وشهدت المباراة التواجد الدولى الأول لكل من محمد صلاح، ومحمد النني، وعمر جابر، ومروان محسن، وعمرو السولية، وأحمد حجازى نجوم المنتخب حاليا.

جاء تشكيل المنتخب فى المباراة مكونا من :محمد أبوجبل، أحمد صبحى، أحمد حجازى، محمد عبدالفتاح تاحا، إسلام رمضان، أحمد مجدى (أحمد عبدالباسط شرويدة)، محمد ناصر النني، عمرو السولية، أحمد حسن كامل "كابتن المنتخب"، محمد صلاح (على عفيفى)، مروان محسن (عمرو محمود جابر).

وأكد محمد صلاح أن أفضل إنجاز له في مسيرته الكروية، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع "الريدز"، موسم 2019/2018، على حساب نادي توتنهام، بعد الفوز عليه بهدفين دون مقابل.

من جهته كشف صلاح أنّه كان يتمنى مزاملة رونالدو دى ليما، النجم البرازيلي السابق، في الملعب، إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأجاب محمد صلاح عن سؤال من الممثل الّذي يفضّل أن يجسد شخصيته في عمل فني، قائلاً، "أنا أحب كيفن هارت دارنيل، يجعلنى أضحك كثيراً، لكنني سأختار رامى مالك".

وبيّن نجم ليفربول أن كلمته المفضلة فى اللغة العربية هي "شكراً"، وأن وجبته المفضلة هي "الكشري"، وهى أكلة شعبية فى مصر، لافتاً إلى أنّه يستطيع إعدادها بنفسه، لكنه يفضّل شراءها جاهزة.

وأوضح صلاح أنّه يحب لعب كرة المضرب، مُشيراً إلى أنّه يتفوّق من خلالها على زميله في الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، لعام 2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، إضافة لتواجده ضمن اختيارات الرابطة في التشكيل المثالي لمسابقة (البريميرليج)، في الموسم الماضي 2022/2021.