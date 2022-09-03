شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون إجازة أسبوعين قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أسبوعين وذلك قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد، والذى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وبدأ مسئولو المقاولون العرب التخطيط للموسم الجديد مع شوقى غريب المدير الفنى للفريق، ووضع خطة لصفقات الميركاتو الصيفى وحسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث يسعى مسئولو المقاولون لعدم تكرار ما حدث الموسم الماضى وربط مصير فريق فى الدورى بنتائج الأسبوع الأخير.

من جانبه أبدى محمد عادل فتحى المشرف العام على المقاولون العرب، سعادته بالفوز على المصرى وضمان البقاء فى الدورى واحتلال المركز العاشر بالتساوي مع فريق المصري.

ووجه فتحى الشكر لشوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، مؤكدا أنه صاحب الفضل فى بقاء الذئاب بدورى الموسم الجارى فهو مدرب كبير جدا وسنعمل سويا خلال الفترة المقبلة لتكوين فريق قوي يستطيع المنافسة الموسم المقبل خاصة أنه عقده يمتد لموسمين.

وشدد المهندس عادل فتحي على أن الموسم الماصي كان موسما شاق وطويل وصعب وأن شوقي غريب تولى المهمة في وقت صعب للغاية.

وأوضح محمد عادل فتحى، أن هدف المقاولون فى الموسم المقبل صناعة فريق قوى للبقاء في المنافسة على مراكز متقدمة بالدوري وهو ما يشدد عليه ويسعى إليه مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح الذي كان دائم الدعم طوال الموسم الصعب.