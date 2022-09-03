شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يغادر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى، إلى السعودية لأداء مناسك العمرة مستغلا إجازة نهاية الموسم، على أن يعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الدراويش فور عودته للترتيب للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، نجح حسنى عبد ربه فى إخماد ثورة الغضب التى اندلعت بين اللاعبين بسبب عدم حصولهم على الدفعة الثالثة من عقودهم، والتى كان محدداً لها 26 أغسطس الماضى، ونجح القيصر فى احتواء غضب اللاعبين بعدما حصل على وعد من المهندس يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى بصرف المستحقات المتأخرة في نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وكان الإسماعيلى قد نجح فى التعاقد مع الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى فى الأيام القليلة الماضية، ويتطلع مجلس الإدارة لإنهاء أزمة القيد وتسجيل الصفقات الجديدة، بجانب مواصلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق ضد طلائع الجيش التى أقيمت فى ختام جولات الدوري العام، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف على ملعبه بالإسماعيلية.

وحرص الإسماعيلي على تقديم وجوه جديدة خلال هذه المباراة من فريق الأمل بالنادي، حيث اعتمد على كلا من عبد الله محمد وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد زيدان وخالد صابر.